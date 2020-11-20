clientage написав:По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе
12 ноября сделал оплаты коммуналки и магазине, на обе эти операции предложили оформить рассрочку. 14 рассрочки уже активировались и отображались в соответствующем разделе.
Согласно инфы из раздела Рассрочки, первый платёж по ним уже прошёл в день их активации.
ну да, прошел... и полностью пошел в счет ОМП, а не общей задолженности
Вчора начебто (ще не перевірив) переміг, зміг подати нову заявку на комунальну кредитку всеМожу, щоправда на нефінансовий мобільний, та й то після видалення першої заявки через відділення. Налили 30к навіть без довідки (хоча була в мене з собою), дали миттєву Visa.
Кажуть, що зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде, хоч я їм не вірю, але в ПУМБ-онлайн начебто можна буде перевірити, % будуть додаватися до суми боргу, якщо їх нараховуватимуть.
Тепер фінномер треба вертати взад, бо без бота у Вібері їх розстрочку навіть не заюзаєш? Чи є йому якась притомна альтернатива? На комульній кредитці ж розстрочка від 500 грн, тому це також надійний індикатор оформлення саме цієї картки?
Про комунальний кешбек інформування жодного так і немає? Треба чекати 5 робочих після оплати? Через ПУМБ-онлайн заради кешбеку можна ж комуналку платить, в грейсі ж, вже хтось цей канал перевіряв?
Дякую за досвід усім небайдужим!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
kreuz написав:Кажуть, що зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде, хоч я їм не вірю, але в ПУМБ-онлайн начебто можна буде перевірити, % будуть додаватися до суми боргу, якщо їх нараховуватимуть.
Картку всеМожу робив 2 листопада, про цей момент нічого не казали. За умовами акції, безвідсоткове зняття-вихід із всеМожу - до 28.02.21 ??? Чи кудись не так ? Ваші думки ?
Как-то можно проверить, что выбрана нужная категория кэшбека? Кроме как походом в торговую точку из этой категории. В боте при заходе в раздел кэшбека всё равно предлагает выбор категорий, не смотря на то, что я уже его сделал.
После выбора категории сразу можно рассчитываться - нет никаких подводных камней? А то после глюков с рассрочкой уже не особо верю боту...
Vorlon написав:В боте при заходе в раздел кэшбека всё равно предлагает выбор категорий, не смотря на то, что я уже его сделал.
А где Вы его нашли? Я вчера один раз попал на выбор категорий кешбэка, но ничего ен выбирал, и с тем пор выбор кешбэков больше не видел. И в партнерских кешбэках были доступны Эльдорадо и Ясно, а потом осталось только Ясно.
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