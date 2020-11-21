RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2651265226532654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:03

MASolomko
Благодарю за поснения. Чат-бот в вайбере - у меня там 2 ПУМБа, один - сообщения от Пумб, другой - написано паблик аккаунт - это чат? Пока там кб нет. Туда прилетали приглашения рассрочки.
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 31.10.12
Подякував: 302 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:19

Re: ПУМБ

valya, www.viber.com/pumb
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 08.03.18
Подякував: 282 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:12

MASolomko
Да, есть. Его еще и настраивать надо или не трогать?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 31.10.12
Подякував: 302 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:36

Re: ПУМБ

  valya написав:Его еще и настраивать надо или не трогать?
чат-бот не удается удаленно настроить.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 23.11.14
Подякував: 656 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2651265226532654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, ramaz, V2, Кочевник і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3540)
21.11.2020 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.