MASolomko
Благодарю за поснения. Чат-бот в вайбере - у меня там 2 ПУМБа, один - сообщения от Пумб, другой - написано паблик аккаунт - это чат? Пока там кб нет. Туда прилетали приглашения рассрочки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:03
MASolomko
Благодарю за поснения. Чат-бот в вайбере - у меня там 2 ПУМБа, один - сообщения от Пумб, другой - написано паблик аккаунт - это чат? Пока там кб нет. Туда прилетали приглашения рассрочки.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 18:19
Re: ПУМБ
valya,
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:12
MASolomko
Да, есть. Его еще и настраивать надо или не трогать?
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:36
Re: ПУМБ
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 22 лис, 2020 09:07
Re: ПУМБ
Додано: Нед 22 лис, 2020 09:42
Два дня прошло, а информация о кредите уже в УБКИ
P.S. А вот Юнекс и О.Банк с сентября ничего не подали обо мне
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:44
Re: ПУМБ
На валютные карты не дают кэшбэк? Комиссия за конвертацию валюты есть?
Покупка валюты без комиссии?
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