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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:03

MASolomko
Благодарю за поснения. Чат-бот в вайбере - у меня там 2 ПУМБа, один - сообщения от Пумб, другой - написано паблик аккаунт - это чат? Пока там кб нет. Туда прилетали приглашения рассрочки.
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:19

Re: ПУМБ

valya, www.viber.com/pumb
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:12

MASolomko
Да, есть. Его еще и настраивать надо или не трогать?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:36

Re: ПУМБ

  valya написав:Его еще и настраивать надо или не трогать?
чат-бот не удается удаленно настроить.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 09:07

Re: ПУМБ

Vorlon написав:
  MASolomko написав:Ещё раз выбрать категорию, бот должен сообщить:
"Вибачте, Ви вже обрали категорію 3 для кешбеку в цьому місяці.

Так и есть! Покупки можно делать сразу, хоть через минуту после выбора?
Можно делать сразу
consul
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 09:42

Два дня прошло, а информация о кредите уже в УБКИ :(

P.S. А вот Юнекс и О.Банк с сентября ничего не подали обо мне 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:44

Re: ПУМБ

На валютные карты не дают кэшбэк? Комиссия за конвертацию валюты есть?

Покупка валюты без комиссии?
maxstar
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:46

  maxstar написав:На валютные карты не дают кэшбэк? Комиссия за конвертацию валюты есть?

Покупка валюты без комиссии?

Покупка валюты без комиссии.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:09

Re: ПУМБ

  valya написав:Его еще и настраивать надо или не трогать?
Вроде как, подписаться на него.
Если меню действий не предлагает, то напишите "старт" или start. Иначе выберите "Мои продукты"
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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