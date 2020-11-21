MASolomko
Благодарю за поснения. Чат-бот в вайбере - у меня там 2 ПУМБа, один - сообщения от Пумб, другой - написано паблик аккаунт - это чат? Пока там кб нет. Туда прилетали приглашения рассрочки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:03
MASolomko
Благодарю за поснения. Чат-бот в вайбере - у меня там 2 ПУМБа, один - сообщения от Пумб, другой - написано паблик аккаунт - это чат? Пока там кб нет. Туда прилетали приглашения рассрочки.
*******
Додано: Суб 21 лис, 2020 18:19
Re: ПУМБ
valya,
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:12
MASolomko
Да, есть. Его еще и настраивать надо или не трогать?
*******
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:36
Re: ПУМБ
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 22 лис, 2020 09:07
Re: ПУМБ
Додано: Нед 22 лис, 2020 09:42
Два дня прошло, а информация о кредите уже в УБКИ
P.S. А вот Юнекс и О.Банк с сентября ничего не подали обо мне
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:44
Re: ПУМБ
На валютные карты не дают кэшбэк? Комиссия за конвертацию валюты есть?
Покупка валюты без комиссии?
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:46
Покупка валюты без комиссии.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:09
Re: ПУМБ
Вроде как, подписаться на него.
Если меню действий не предлагает, то напишите "старт" или start. Иначе выберите "Мои продукты"
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:39
Re: ПУМБ
Если нет приглашения в основном вайберканале, то ничего не поможет. Только после приглашения "ВЗЯТИ УЧАСТЬ" и нажатия кнопки перекинет в чат-бот с категориями.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
|