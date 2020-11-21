Неправда: у меня не было никакого предложения по кэшбеку. Однако работает - сам нашёл и выбрал. А вчера сделал первую покупку в категории 4 свежей (полученной в пятницу) кредиткой, сообщение о кэшбеке по проведённой операции пришло
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:48
Неправда: у меня не было никакого предложения по кэшбеку. Однако работает - сам нашёл и выбрал. А вчера сделал первую покупку в категории 4 свежей (полученной в пятницу) кредиткой, сообщение о кэшбеке по проведённой операции пришло
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:52
Re: ПУМБ
моя правда действует в период с 1 числа до дня обьявления категорий. Была возможность намайнить кешбека в этот период - намайнил - не пошло в зачет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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