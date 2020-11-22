Вроде как, подписаться на него.
Если меню действий не предлагает, то напишите "старт" или start. Иначе выберите "Мои продукты"
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:09
Re: ПУМБ
Вроде как, подписаться на него.
Если меню действий не предлагает, то напишите "старт" или start. Иначе выберите "Мои продукты"
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:39
Re: ПУМБ
Если нет приглашения в основном вайберканале, то ничего не поможет. Только после приглашения "ВЗЯТИ УЧАСТЬ" и нажатия кнопки перекинет в чат-бот с категориями.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:48
Неправда: у меня не было никакого предложения по кэшбеку. Однако работает - сам нашёл и выбрал. А вчера сделал первую покупку в категории 4 свежей (полученной в пятницу) кредиткой, сообщение о кэшбеке по проведённой операции пришло
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:52
Re: ПУМБ
моя правда действует в период с 1 числа до дня обьявления категорий. Была возможность намайнить кешбека в этот период - намайнил - не пошло в зачет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:09
вот откуда опять вылазит эта дата 14.12?
сначала кто-то тут про нее писал, но потом решили, что это период действия промо.
я лично расспрашивал у двух разных операторов ГЛ и в отделении у менеджера при оформлении всеМожу, все говорил, что ничего такого нет, и до 28.02.21 все ок.
Додано: Пон 23 лис, 2020 07:01
Кешбек комуналка
1.Чи буде кешбек, якщо оплата послуг через некст?
2.якщо перевести в розстрочку, чи дадуть кешбек?
Додано: Пон 23 лис, 2020 08:34
Re: ПУМБ
1.
2. Да.
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