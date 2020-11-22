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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2653265426552656>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:09

Re: ПУМБ

  valya написав:Его еще и настраивать надо или не трогать?
Вроде как, подписаться на него.
Если меню действий не предлагает, то напишите "старт" или start. Иначе выберите "Мои продукты"
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:39

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:Если меню действий не предлагает, то напишите "старт" или start. Иначе выберите "Мои продукты"
Если нет приглашения в основном вайберканале, то ничего не поможет. Только после приглашения "ВЗЯТИ УЧАСТЬ" и нажатия кнопки перекинет в чат-бот с категориями.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:48

  Goodman написав:Если нет приглашения в основном вайберканале, то ничего не поможет.

Неправда: у меня не было никакого предложения по кэшбеку. Однако работает - сам нашёл и выбрал. А вчера сделал первую покупку в категории 4 свежей (полученной в пятницу) кредиткой, сообщение о кэшбеке по проведённой операции пришло :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:52

Re: ПУМБ

  Vorlon написав:Неправда
моя правда действует в период с 1 числа до дня обьявления категорий. Была возможность намайнить кешбека в этот период - намайнил - не пошло в зачет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:09

  stas_rst написав:
  kreuz написав:Кажуть, що зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде, хоч я їм не вірю, але в ПУМБ-онлайн начебто можна буде перевірити, % будуть додаватися до суми боргу, якщо їх нараховуватимуть.

Картку всеМожу робив 2 листопада, про цей момент нічого не казали. За умовами акції, безвідсоткове зняття-вихід із всеМожу - до 28.02.21 ???
Чи кудись не так ? Ваші думки ?

вот откуда опять вылазит эта дата 14.12?
сначала кто-то тут про нее писал, но потом решили, что это период действия промо.
я лично расспрашивал у двух разных операторов ГЛ и в отделении у менеджера при оформлении всеМожу, все говорил, что ничего такого нет, и до 28.02.21 все ок.
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:01

Кешбек комуналка

1.Чи буде кешбек, якщо оплата послуг через некст?
2.якщо перевести в розстрочку, чи дадуть кешбек?
Mac7
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 08:34

Re: ПУМБ

  Mac7 написав:1.Чи буде кешбек, якщо оплата послуг через некст?
2.якщо перевести в розстрочку, чи дадуть кешбек?

1.
  Aktus написав:Платил через некст, пейхаб, пумб-онлайн и ипей. Все окешбечилось.

2. Да.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:52

Re: ПУМБ

Ура заработало, прилетело в боте выбор категорий кб
*******
valya
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:03

  valya написав:Ура заработало, прилетело в боте выбор категорий кб

Странно, что у меня так до сих пор и не появилось. На каком-то этапе выбор был, но потом бот перестал отвечать на команда и после повторного подключения выбор так и не появился. Вот теперь и не понимаю, то ли это нормально, то ли нет...
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:11

  gorbatiuk_v написав:
  stas_rst написав:
  kreuz написав:Кажуть, що зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде, хоч я їм не вірю, але в ПУМБ-онлайн начебто можна буде перевірити, % будуть додаватися до суми боргу, якщо їх нараховуватимуть.

Картку всеМожу робив 2 листопада, про цей момент нічого не казали. За умовами акції, безвідсоткове зняття-вихід із всеМожу - до 28.02.21 ???
Чи кудись не так ? Ваші думки ?

вот откуда опять вылазит эта дата 14.12?
сначала кто-то тут про нее писал, но потом решили, что это период действия промо.
я лично расспрашивал у двух разных операторов ГЛ и в отделении у менеджера при оформлении всеМожу, все говорил, что ничего такого нет, и до 28.02.21 все ок.

Ранее об этой дате 14.12. писал я, т.к. меня об этом предупредил менеджер,оформлявший мне карту. Я тоже недоумевал, т.к. в условиях акции до 28.02. Однако lloydbanksua работающий в ПУМБ тоже подтвердил информацию об этой дате 14.12. ,хотя и не смог объяснить почему в условиях акции 28.02. Я так понял, что эта дата была указана во внутренней пумбовской рассылке для сотрудников и надеюсь, что это ошибка или первоначально так планировалось, а потом сделали акцию на более длительный срок.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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