Вроде как, подписаться на него.
Если меню действий не предлагает, то напишите "старт" или start. Иначе выберите "Мои продукты"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:09
Re: ПУМБ
Вроде как, подписаться на него.
Если меню действий не предлагает, то напишите "старт" или start. Иначе выберите "Мои продукты"
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:39
Re: ПУМБ
Если нет приглашения в основном вайберканале, то ничего не поможет. Только после приглашения "ВЗЯТИ УЧАСТЬ" и нажатия кнопки перекинет в чат-бот с категориями.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:48
Неправда: у меня не было никакого предложения по кэшбеку. Однако работает - сам нашёл и выбрал. А вчера сделал первую покупку в категории 4 свежей (полученной в пятницу) кредиткой, сообщение о кэшбеке по проведённой операции пришло
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:52
Re: ПУМБ
моя правда действует в период с 1 числа до дня обьявления категорий. Была возможность намайнить кешбека в этот период - намайнил - не пошло в зачет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:09
вот откуда опять вылазит эта дата 14.12?
сначала кто-то тут про нее писал, но потом решили, что это период действия промо.
я лично расспрашивал у двух разных операторов ГЛ и в отделении у менеджера при оформлении всеМожу, все говорил, что ничего такого нет, и до 28.02.21 все ок.
Додано: Пон 23 лис, 2020 07:01
Кешбек комуналка
1.Чи буде кешбек, якщо оплата послуг через некст?
2.якщо перевести в розстрочку, чи дадуть кешбек?
Додано: Пон 23 лис, 2020 08:34
Re: ПУМБ
1.
2. Да.
Додано: Пон 23 лис, 2020 09:52
Re: ПУМБ
Ура заработало, прилетело в боте выбор категорий кб
*******
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:03
Странно, что у меня так до сих пор и не появилось. На каком-то этапе выбор был, но потом бот перестал отвечать на команда и после повторного подключения выбор так и не появился. Вот теперь и не понимаю, то ли это нормально, то ли нет...
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:11
Ранее об этой дате 14.12. писал я, т.к. меня об этом предупредил менеджер,оформлявший мне карту. Я тоже недоумевал, т.к. в условиях акции до 28.02. Однако lloydbanksua работающий в ПУМБ тоже подтвердил информацию об этой дате 14.12. ,хотя и не смог объяснить почему в условиях акции 28.02. Я так понял, что эта дата была указана во внутренней пумбовской рассылке для сотрудников и надеюсь, что это ошибка или первоначально так планировалось, а потом сделали акцию на более длительный срок.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Зараз переглядають цей форум: izibank, velvet, Vorlon, Кочевник, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|