Из прошлой переписки я понял, что это для действующих клиентов (которые уже имели кредитку), а для новых (ранее без кредитки) - до 28.02.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:18
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:28
Нет, по условиям акции:
"Специальное предложение от ПУМБ «Снятие наличных и переводы по кредитной карте без переплат» в период с 26.10.2020 по 28.02.2021
Оставаться в льготном периоде стало еще проще!
Что означает снятие наличных и переводы средств без переплат?
Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.
Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:
для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.
для открытых до 26.10.2020:
a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021
b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021
c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021"
Вознаграждение за оформление карт:
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