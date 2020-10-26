Из прошлой переписки я понял, что это для действующих клиентов (которые уже имели кредитку), а для новых (ранее без кредитки) - до 28.02.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:18
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:28
Нет, по условиям акции:
"Специальное предложение от ПУМБ «Снятие наличных и переводы по кредитной карте без переплат» в период с 26.10.2020 по 28.02.2021
Оставаться в льготном периоде стало еще проще!
Что означает снятие наличных и переводы средств без переплат?
Все просто, данные операции совершены в течение периода действия предложения, будут входить в льготный период. Это означает, что в течение этого периода не будут начисляться проценты на использованную сумму кредитного лимита, при условии внесения до платежной даты всей суммы задолженности за предыдущие расчетные периоды.
Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:
для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.
для открытых до 26.10.2020:
a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021
b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021
c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021"
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 23 лис, 2020 13:06
Для всеобщей информации и восстановления справедливости после моих наездов по поводу невыплаты вознаграждения, ответственно заявляю. Сегодня начислили 100грн. – приятно. Так что, кто страждущий – ждите, да и воздастся вам.
Спасибо всем за участие, а уважаемому velvet'у ещё и за реффку. Прошу прощения, что не смогла ответить на Ваше ПП – имею вот какую фигню:
Когда этот "порог" меня накроет – одним администраторам известно, но они не захотели мне об этом поведать
Это плюс к тому, что все сообщения, которые я сюда пишу, предварительно ждут одобрения модератора.
Так что я пока здесь обитаю малёхо с кастрированным функционалом
Додано: Пон 23 лис, 2020 13:13
uavasylynka это все временные неудобства Премодерация сообщений новых пользователей!
С ув.
Додано: Пон 23 лис, 2020 13:20
Может просто набивают базу максимально жирных потенциальных клиентов, для дальнейшей обработки
Biden's Laptop Matters
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