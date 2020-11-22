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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 806
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 806
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:08

  Striker написав:Интересно, а для первой оплаты от 100 грн годится пополнение телефона на 100 грн через приложение Пумбы?

Если для получения вознаграждения по рефералке, то да – сама так поступила, оплатив моб. прям в отделении при оформлении карты.
uavasylynka
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:09

  Driver написав:Коллеги, подскажите, плз.

Подходит ли "всеКарта" для пользования ей как транзитной? (перевёл из Приватбанка --> раскидал по другим банкам)

1. Входящие Р2Р и СЭП на "всеКарту" бесплатно?
2. Исходящие Р2Р и СЭП с "всеКарты" бесплатно?
3. Какие лимиты на исходщие Р2Р и СЭП?
4. Насколько высокие шансы познакомиться с финмоном, если пользоваться в режиме "принял, сразу перевёл"?
5. Условия реферальной программы -- эти? https://about.pumb.ua/ru/presscenter/promo/item/5722-bring-a-friend-to-pumb-and-get-a-reward-of-100-hry
6. Есть какие-нибудь платные услуги, которые надо отключать? (СМС и т.д.)

P. S. Я правильно понимаю, что тропинка из Приватбанка ещё существует?

Заранее спасибо за ответы.

1.Да
2.P2P бесплатные только через приложение пумб-онлайн, платежи по СЭП платные.
3.https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ru/ ... 0850167916
4.Для нового клиента велики.
5.Да.
6.Нет.
Тропа ещё не заросла.
P.S. тянуть с карт ПУМБа другими сервисами платно.
Востаннє редагувалось velvet в Пон 23 лис, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:12

  Striker написав:Интересно, а для первой оплаты от 100 грн годится пополнение телефона на 100 грн через приложение Пумбы?

Лучше через сайт мобильного оператора.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3146
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Подякував: 22 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:53

  velvet написав:
  Striker написав:Интересно, а для первой оплаты от 100 грн годится пополнение телефона на 100 грн через приложение Пумбы?

Лучше через сайт мобильного оператора.

краще в магазині розрахуватися)
tarasum
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