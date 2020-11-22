ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:08
Striker написав:
Интересно, а для первой оплаты от 100 грн годится пополнение телефона на 100 грн через приложение Пумбы?
Если для получения вознаграждения по рефералке, то да – сама так поступила, оплатив моб. прям в отделении при оформлении карты.
uavasylynka
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:09
Driver написав:
Коллеги, подскажите, плз.
Подходит ли "всеКарта" для пользования ей как транзитной? (перевёл из Приватбанка --> раскидал по другим банкам)
1. Входящие Р2Р и СЭП на "всеКарту" бесплатно?
2. Исходящие Р2Р и СЭП с "всеКарты" бесплатно?
3. Какие лимиты на исходщие Р2Р и СЭП?
4. Насколько высокие шансы познакомиться с финмоном, если пользоваться в режиме "принял, сразу перевёл"?
5. Условия реферальной программы -- эти?
https://about.pumb.ua/ru/presscenter/promo/item/5722-bring-a-friend-to-pumb-and-get-a-reward-of-100-hry
6. Есть какие-нибудь платные услуги, которые надо отключать? (СМС и т.д.)
P. S. Я правильно понимаю, что тропинка из Приватбанка ещё существует?
Заранее спасибо за ответы.
1.Да
2.P2P бесплатные только через приложение пумб-онлайн, платежи по СЭП платные.
3.
https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ru/ ... 0850167916
4.Для нового клиента велики.
5.Да.
6.Нет.
Тропа ещё не заросла.
P.S. тянуть с карт ПУМБа другими сервисами платно.
Востаннє редагувалось
velvet
в Пон 23 лис, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:12
Striker написав:
Интересно, а для первой оплаты от 100 грн годится пополнение телефона на 100 грн через приложение Пумбы?
Лучше через сайт мобильного оператора.
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Пон 23 лис, 2020 14:53
velvet написав: Striker написав:
Интересно, а для первой оплаты от 100 грн годится пополнение телефона на 100 грн через приложение Пумбы?
Лучше через сайт мобильного оператора.
краще в магазині розрахуватися)
tarasum
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:08
Шановне товариство!
ПУМБ запропонував за покупку на 1000 грн. - оплату частинами. Тут все по чесному - без прихованих комісій та відсотків? Щомісячний платіж треба самому вираховувати чи прийде інформація у виписці про суму до оплати?
V2
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:38
V2 написав:
Шановне товариство!
ПУМБ запропонував за покупку на 1000 грн. - оплату частинами.
Тут все по чесному - без прихованих комісій та відсотків?
Щомісячний платіж треба самому вираховувати чи прийде інформація у виписці про суму до оплати?
Все супер, ныряйте
см.
viewtopic.php?p=5103739#p5103739
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:38
После выбора категории кб в чате пришло тут же подтверждение. А в банкингу -веб или приложении- инфа про кб отображается? ПС. Пока осваиваю, вот и ???
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valya
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:40
clientage
Читав і не зовсім зрозумів той Ваш пост в порівнянні з Альфою.
Отже, всі витрати листопада треба погасити до 30 грудня, в т.ч. і 167 грн. платежу по розстрочці (1000 грн. покупка / 6 платежів), так?
V2
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:41
valya написав:
После выбора категории кб в чате пришло тут же подтверждение. А в банкингу -веб или приложении- инфа про кб отображается? ПС. Пока осваиваю, вот и ???
Сразу после покупки будут приходить сообщения в вайбер
novichok
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