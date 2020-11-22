Додано: Пон 23 лис, 2020 19:36
Striker написав:
ПУМБ уже как родной.
Правда глючит что-то очень часто, вот прям сейчас.
Сегодня оформили ещё одну кредитку, надо теперь пульнуть на Моно, а приложуха матюкается во всю.
Більше 20000... ліміт слід піднімати.
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