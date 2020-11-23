Більше 20000... ліміт слід піднімати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:36
Більше 20000... ліміт слід піднімати.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:45
Квесторе_поверніться
Не, меньше 20к. Уже отправил, до этого выдавало "Техническая ошибка" сразу при входе, и дальше, когда клацал по менюхе.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:29
так.
ПУМБа всю заборгованість в грейсі правильно відобразить в ІБ 1 грудня.
А мій опус стосувався ОМП, як він обраховується при Розстрочках у ПУМБи і Алки.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лис, 2020 06:16
Re: ПУМБ
обоснуйте , как это Вам дали 2 кредитки в одном ПУМБЕ? Шаманите?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
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