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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:36
Striker написав:
ПУМБ уже как родной.
Правда глючит что-то очень часто, вот прям сейчас.
Сегодня оформили ещё одну кредитку, надо теперь пульнуть на Моно, а приложуха матюкается во всю.
Більше 20000... ліміт слід піднімати.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 20:45
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Не, меньше 20к. Уже отправил, до этого выдавало "Техническая ошибка" сразу при входе, и дальше, когда клацал по менюхе.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:29
V2 написав:clientage
Читав і не зовсім зрозумів той Ваш пост в порівнянні з Альфою.
Отже, всі витрати листопада треба погасити до 30 грудня, в т.ч. і 167 грн. платежу по розстрочці (1000 грн. покупка / 6 платежів), так?
так.
ПУМБа всю заборгованість в грейсі правильно відобразить в ІБ 1 грудня.
А мій опус стосувався ОМП, як він обраховується при Розстрочках у ПУМБи і Алки.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 24 лис, 2020 06:16
Striker написав:
Сегодня оформили ещё одну кредитку, надо
обоснуйте , как это Вам дали 2 кредитки в одном ПУМБЕ? Шаманите?
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Додано: Вів 24 лис, 2020 09:14
Goodman написав: Striker написав:
Сегодня оформили
ещё одну кредитку
обоснуйте , как это Вам дали 2 кредитки в одном ПУМБЕ? Шаманите?
Шаманим с женой, family business. Ещё один кэшбэк никогда лишним не будет.
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