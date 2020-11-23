Більше 20000... ліміт слід піднімати.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:36
Більше 20000... ліміт слід піднімати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:45
Квесторе_поверніться
Не, меньше 20к. Уже отправил, до этого выдавало "Техническая ошибка" сразу при входе, и дальше, когда клацал по менюхе.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:29
так.
ПУМБа всю заборгованість в грейсі правильно відобразить в ІБ 1 грудня.
А мій опус стосувався ОМП, як він обраховується при Розстрочках у ПУМБи і Алки.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лис, 2020 06:16
Re: ПУМБ
обоснуйте , как это Вам дали 2 кредитки в одном ПУМБЕ? Шаманите?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:14
Шаманим с женой, family business. Ещё один кэшбэк никогда лишним не будет.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:39
Re: ПУМБ
По валютним карткам (купівля онлайн закордоном) є кешбек?
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:43
Re: ПУМБ
Добрый день. Подскажите пожалуйста, для перевыпуска пенсионной карты обязательно приходить в отделение как это было указано в СМС, или можно через горячую линию можно оформит?
И второй вопрос по снятию налички по Кредитке.Если снял в ноябре, то нужно внести эту сумму до 30.12, а потом вновь можно снять и повторно внести до 28.02? Правильно?
А как тогда быть с датой 14.12 которая здесь упоминается, после которой уже не снимаешь наличку без комиссии.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:47
Re: ПУМБ
Правильно. Но лучше внести ту сумму, шо будет светиться в ИБ в грейсовой задолженности после 1го дек.
А с датой 14/12 оч. просто -- ждем-с отзывов первых попадал или непопадал.
А мож ОфПред проснется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:28
Re: ПУМБ
Получилось! По 2 платежам за свет через портмоне прилетело кб как положено. Регистрация через Ясно, не Киев и т.д.
*******
|