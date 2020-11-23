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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2656265726582659>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:36

  Striker написав:ПУМБ уже как родной. :) Правда глючит что-то очень часто, вот прям сейчас. :evil:
Сегодня оформили ещё одну кредитку, надо теперь пульнуть на Моно, а приложуха матюкается во всю.

Більше 20000... ліміт слід піднімати.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:45

Квесторе_поверніться
Не, меньше 20к. Уже отправил, до этого выдавало "Техническая ошибка" сразу при входе, и дальше, когда клацал по менюхе.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:29

  V2 написав:clientage
Читав і не зовсім зрозумів той Ваш пост в порівнянні з Альфою. :roll:

Отже, всі витрати листопада треба погасити до 30 грудня, в т.ч. і 167 грн. платежу по розстрочці (1000 грн. покупка / 6 платежів), так?

так.
ПУМБа всю заборгованість в грейсі правильно відобразить в ІБ 1 грудня.
А мій опус стосувався ОМП, як він обраховується при Розстрочках у ПУМБи і Алки.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 06:16

Re: ПУМБ

  Striker написав:Сегодня оформили ещё одну кредитку, надо

обоснуйте , как это Вам дали 2 кредитки в одном ПУМБЕ? Шаманите?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:14

  Goodman написав:
  Striker написав:Сегодня оформили ещё одну кредитку

обоснуйте , как это Вам дали 2 кредитки в одном ПУМБЕ? Шаманите?

Шаманим с женой, family business. Ещё один кэшбэк никогда лишним не будет. :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:39

Re: ПУМБ

По валютним карткам (купівля онлайн закордоном) є кешбек?
serg8706
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:43

Re: ПУМБ

Добрый день. Подскажите пожалуйста, для перевыпуска пенсионной карты обязательно приходить в отделение как это было указано в СМС, или можно через горячую линию можно оформит?
И второй вопрос по снятию налички по Кредитке.Если снял в ноябре, то нужно внести эту сумму до 30.12, а потом вновь можно снять и повторно внести до 28.02? Правильно?
А как тогда быть с датой 14.12 которая здесь упоминается, после которой уже не снимаешь наличку без комиссии.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:47

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:И второй вопрос по снятию налички по Кредитке.Если снял в ноябре, то нужно внести эту сумму до 30.12, а потом вновь можно снять и повторно внести до 28.02? Правильно?
А как тогда быть с датой 14.12 которая здесь упоминается, после которой уже не снимаешь наличку без комиссии.

Правильно. Но лучше внести ту сумму, шо будет светиться в ИБ в грейсовой задолженности после 1го дек.
А с датой 14/12 оч. просто -- ждем-с отзывов первых попадал или непопадал.
А мож ОфПред проснется :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:28

Re: ПУМБ

Получилось! По 2 платежам за свет через портмоне прилетело кб как положено. Регистрация через Ясно, не Киев и т.д.
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valya
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valya
Коли оплачували?
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