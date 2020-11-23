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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2656265726582659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:34

V2
19 вечером после 6
*******
valya
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Повідомлень: 1330
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Подякував: 304 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:39

valya
Тоді вітаю!
Мій вечірній платіж від 16-го так і залишається поки без кешбеку.
Позиція гарячки - протягом 5-ти робочих днів :roll:
V2
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Повідомлень: 6871
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Подякував: 252 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:44

Re: ПУМБ

Я оплачивал 21-го (сб) вечером, а КБ пришел сегодня утром. Даже и не ждал такой оперативности.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:48

А я вечером 20-го в пятницу - пока тоже пусто...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56

Мои платежи 18.11.2020 19:51 через Портмоне тож седня окешбечились в 10:39
Но СМСки не было
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:57

Re: ПУМБ

Ребята. Может дело в том, с какого сайта оплата прошла. Я платил 20-го днем с ПУМБ онлайн. КБ нет.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
Повідомлень: 889
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