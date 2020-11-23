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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:34
V2
19 вечером после 6
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valya
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:39
valya
Тоді вітаю!
Мій вечірній платіж від 16-го так і залишається поки без кешбеку.
Позиція гарячки - протягом 5-ти робочих днів
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V2
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:44
Я оплачивал 21-го (сб) вечером, а КБ пришел сегодня утром. Даже и не ждал такой оперативности.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:48
А я вечером 20-го в пятницу - пока тоже пусто...
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56
Мои платежи 18.11.2020 19:51 через Портмоне тож седня окешбечились в 10:39
Но СМСки не было
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:57
Ребята. Может дело в том, с какого сайта оплата прошла. Я платил 20-го днем с ПУМБ онлайн. КБ нет.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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