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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:34
V2
19 вечером после 6
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valya
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:39
valya
Тоді вітаю!
Мій вечірній платіж від 16-го так і залишається поки без кешбеку.
Позиція гарячки - протягом 5-ти робочих днів
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V2
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:44
Я оплачивал 21-го (сб) вечером, а КБ пришел сегодня утром. Даже и не ждал такой оперативности.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:48
А я вечером 20-го в пятницу - пока тоже пусто...
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Vorlon
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56
Мои платежи 18.11.2020 19:51 через Портмоне тож седня окешбечились в 10:39
Но СМСки не было
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:57
Ребята. Может дело в том, с какого сайта оплата прошла. Я платил 20-го днем с ПУМБ онлайн. КБ нет.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:12
BVA1 написав:
Ребята. Может дело в том, с какого сайта оплата прошла. Я платил 20-го днем с ПУМБ онлайн. КБ нет.
Может через какой сайт, может через какой банк, может кому, может еще что-то. Конкретно я платил через сайт коммунальных платежей Днепра за электричество (Ясно). Платеж идет через Ощад. valya вон тоже тоже на электричество платила (Ясно?).
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:22
КБ за коммуналку приходит по тем суммам, которые уже провелись. Если они заблокированы пока, то КБ еще не будет. Например оплатил 6 платежей 22.11. Из них по 4-м проведенным КБ сегодня пришел, а 2 пока в заблокированных - по ним КБ еще нет.
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Wolfenstein
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Додано: Вів 24 лис, 2020 15:37
В ПУМБі є преміум/віп/голд/обслуговування?
Що дає на рівні відділення - окрема каса/номера?
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KVV
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Додано: Вів 24 лис, 2020 16:06
ingtrans написав: BVA1 написав:
Ребята. Может дело в том, с какого сайта оплата прошла. Я платил 20-го днем с ПУМБ онлайн. КБ нет.
Может через какой сайт, может через какой банк, может кому, может еще что-то. Конкретно я платил через сайт коммунальных платежей Днепра за электричество (Ясно). Платеж идет через Ощад. valya вон тоже тоже на электричество платила (Ясно?).
Да, только електрика, но не Ясно, местный облелектрозбут. Оплата была с Портмоне и без комиса. А 2 платежа по местному коммунцентру через некст пока еще в блоке и естестно нет кб, жду
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valya
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