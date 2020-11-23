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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2657265826592660>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:34

V2
19 вечером после 6
*******
valya
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:39

valya
Тоді вітаю!
Мій вечірній платіж від 16-го так і залишається поки без кешбеку.
Позиція гарячки - протягом 5-ти робочих днів :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:44

Re: ПУМБ

Я оплачивал 21-го (сб) вечером, а КБ пришел сегодня утром. Даже и не ждал такой оперативности.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:48

А я вечером 20-го в пятницу - пока тоже пусто...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:56

Мои платежи 18.11.2020 19:51 через Портмоне тож седня окешбечились в 10:39
Но СМСки не было
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:57

Re: ПУМБ

Ребята. Может дело в том, с какого сайта оплата прошла. Я платил 20-го днем с ПУМБ онлайн. КБ нет.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:12

Re: ПУМБ

  BVA1 написав:Ребята. Может дело в том, с какого сайта оплата прошла. Я платил 20-го днем с ПУМБ онлайн. КБ нет.

Может через какой сайт, может через какой банк, может кому, может еще что-то. Конкретно я платил через сайт коммунальных платежей Днепра за электричество (Ясно). Платеж идет через Ощад. valya вон тоже тоже на электричество платила (Ясно?).
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:22

Re: ПУМБ

КБ за коммуналку приходит по тем суммам, которые уже провелись. Если они заблокированы пока, то КБ еще не будет. Например оплатил 6 платежей 22.11. Из них по 4-м проведенным КБ сегодня пришел, а 2 пока в заблокированных - по ним КБ еще нет.
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:37

В ПУМБі є преміум/віп/голд/обслуговування?

Що дає на рівні відділення - окрема каса/номера? :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:06

  ingtrans написав:
  BVA1 написав:Ребята. Может дело в том, с какого сайта оплата прошла. Я платил 20-го днем с ПУМБ онлайн. КБ нет.

Может через какой сайт, может через какой банк, может кому, может еще что-то. Конкретно я платил через сайт коммунальных платежей Днепра за электричество (Ясно). Платеж идет через Ощад. valya вон тоже тоже на электричество платила (Ясно?).

Да, только електрика, но не Ясно, местный облелектрозбут. Оплата была с Портмоне и без комиса. А 2 платежа по местному коммунцентру через некст пока еще в блоке и естестно нет кб, жду
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valya
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