|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:37
Кстати, местная рассрочка на месяц хуже альфовской - первая часть списывается сразу, то есть на месяц короче...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9392
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 1008 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:39
Vorlon написав:
Кстати, местная рассрочка на месяц хуже альфовской - первая часть списывается сразу, то есть на месяц короче...
Вот тут было сравнение:
clientage написав:
Попробовал рассрочку от ПУМБа
По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе, и потом только влияют на пересчет 5% ОМП (Альфа).
Для грейсовика эти все перерасчеты/учеты -- пофиг
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1805
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|