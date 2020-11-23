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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2657265826592660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:37

Кстати, местная рассрочка на месяц хуже альфовской - первая часть списывается сразу, то есть на месяц короче...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:39

  Vorlon написав:Кстати, местная рассрочка на месяц хуже альфовской - первая часть списывается сразу, то есть на месяц короче...


Вот тут было сравнение:
  clientage написав:Попробовал рассрочку от ПУМБа
По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе, и потом только влияют на пересчет 5% ОМП (Альфа).

Для грейсовика эти все перерасчеты/учеты -- пофиг :wink:
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ingtrans
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  #<1 ... 2657265826592660
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