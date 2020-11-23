Vorlon написав:Кстати, местная рассрочка на месяц хуже альфовской - первая часть списывается сразу, то есть на месяц короче...
Вот тут было сравнение:
clientage написав:Попробовал рассрочку от ПУМБа По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе, и потом только влияют на пересчет 5% ОМП (Альфа).
Для грейсовика эти все перерасчеты/учеты -- пофиг
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Wolfenstein написав:КБ за коммуналку приходит по тем суммам, которые уже провелись. Если они заблокированы пока, то КБ еще не будет. Например оплатил 6 платежей 22.11. Из них по 4-м проведенным КБ сегодня пришел, а 2 пока в заблокированных - по ним КБ еще нет.