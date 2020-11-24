Vorlon написав:Кстати, местная рассрочка на месяц хуже альфовской - первая часть списывается сразу, то есть на месяц короче...
Вот тут было сравнение:
clientage написав:Попробовал рассрочку от ПУМБа По сравнению с Альфой (помимо ейоо РД+) Рассрочка от ПУМБы для пересічного хуже, т.к. очередные части погашения Рассрочки добавляются целиком в ОМП (у ПУМБа), а не в Задолженность в грейсе, и потом только влияют на пересчет 5% ОМП (Альфа).
Для грейсовика эти все перерасчеты/учеты -- пофиг
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Wolfenstein написав:КБ за коммуналку приходит по тем суммам, которые уже провелись. Если они заблокированы пока, то КБ еще не будет. Например оплатил 6 платежей 22.11. Из них по 4-м проведенным КБ сегодня пришел, а 2 пока в заблокированных - по ним КБ еще нет.
Wolfenstein написав:КБ за коммуналку приходит по тем суммам, которые уже провелись. Если они заблокированы пока, то КБ еще не будет. Например оплатил 6 платежей 22.11. Из них по 4-м проведенным КБ сегодня пришел, а 2 пока в заблокированных - по ним КБ еще нет.
А как вы видите где провелись, а где нет?
Приходит смс (при отсутствии интернета или моб.приложения) о зачислении и видно в истории операций
Уже какую ночь в мобильном приложение по всеМОЖУ вижу надпись "Данные по карте обновляються. Пожалуйста, проверьте позже". По всеКАРТКА такой надписи нет. В это время в веб-версии в разделе кредитных карт есть надпись: "Рахунки будуть доступні о 01:30. Ведуться регламентні роботи. Приносимо вибачення за незручності."
Это так проводки по счёту идут?
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Сьогодні в районі 18-ї тричі намагався потягнути додатком пумби з моно. Після підтвердження в моно у ПУМБівському додатку операція не успішна. Що на МК , що на Візу всеКарти. Потім двічі штовхав з моно, пройшло одразу дві. Суми дрібні під КБ в пумбі. У чому трабл ?
ПС . В 00.15 спробував знову, пройшло через ПУМБ . Добові ліміти 24.11 не перевищував
MASolomko написав:Уже какую ночь в мобильном приложение по всеМОЖУ вижу надпись "Данные по карте обновляються. Пожалуйста, проверьте позже". По всеКАРТКА такой надписи нет. В это время в веб-версии в разделе кредитных карт есть надпись: "Рахунки будуть доступні о 01:30. Ведуться регламентні роботи. Приносимо вибачення за незручності."
Это так проводки по счёту идут?
ну да, авторизационные расчеты же медленные, Вы поймете, когда проценты начнут капать )))
это, кстати, свойство большого банка - когда люд попадает на номер с приватовскими терминалами, или еще чем типа двойного снятия - это оно
ПУМБ тут хотя бы честный, то что за ним этот грешок водился пару лет назад - мы же тут все знаем