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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2658265926602661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:35

Re: ПУМБ

Добрый день. Правильно понимаю, если хочу открыть Кредитку Всеможу с возможностью оплаты коммунальных услуг с кешбеком, то рефералка не работает? Нужно выбирать что то одно или оформление заявки по ссылке друга или оформление через сайт Ясно?
И у кого то знакомые-пенсионеры оформляли Кредитку через Ясно, наливают кредитный лимит?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:37

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Правильно понимаю, если хочу открыть Кредитку Всеможу с возможностью оплаты коммунальных услуг с кешбеком, то рефералка не работает? Нужно выбирать что то одно или оформление заявки по ссылке друга или оформление через сайт Ясно?

Вроде как так.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:53

  _PORT_UA написав:Добрый день. Правильно понимаю, если хочу открыть Кредитку Всеможу с возможностью оплаты коммунальных услуг с кешбеком, то рефералка не работает? Нужно выбирать что то одно или оформление заявки по ссылке друга или оформление через сайт Ясно?

Я бы ставил вопрос чуть иначе.

Кому-то начисляется кешбек за коммуналку по карте, оформленной по рефералке?

P.S. Лично я не рисковал за 100 грн ежемесячными 300 :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:53

_PORT_UA
Ну вы зажрались - и 10% на коммуналку, и рефералку вам подавайте :lol:
Vorlon
 
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