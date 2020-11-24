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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 10:35
Добрый день. Правильно понимаю, если хочу открыть Кредитку Всеможу с возможностью оплаты коммунальных услуг с кешбеком, то рефералка не работает? Нужно выбирать что то одно или оформление заявки по ссылке друга или оформление через сайт Ясно?
И у кого то знакомые-пенсионеры оформляли Кредитку через Ясно, наливают кредитный лимит?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:37
_PORT_UA написав:
Правильно понимаю, если хочу открыть Кредитку Всеможу с возможностью оплаты коммунальных услуг с кешбеком, то рефералка не работает? Нужно выбирать что то одно или оформление заявки по ссылке друга или оформление через сайт Ясно?
Вроде как так.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:53
_PORT_UA написав:
Добрый день. Правильно понимаю, если хочу открыть Кредитку Всеможу с возможностью оплаты коммунальных услуг с кешбеком, то рефералка не работает? Нужно выбирать что то одно или оформление заявки по ссылке друга или оформление через сайт Ясно?
Я бы ставил вопрос чуть иначе.
Кому-то начисляется кешбек за коммуналку по карте, оформленной по рефералке?
P.S. Лично я не рисковал за 100 грн ежемесячными 300
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Сер 25 лис, 2020 10:53
_PORT_UA
Ну вы зажрались - и 10% на коммуналку, и рефералку вам подавайте
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