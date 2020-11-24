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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2658265926602661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:35

Re: ПУМБ

Добрый день. Правильно понимаю, если хочу открыть Кредитку Всеможу с возможностью оплаты коммунальных услуг с кешбеком, то рефералка не работает? Нужно выбирать что то одно или оформление заявки по ссылке друга или оформление через сайт Ясно?
И у кого то знакомые-пенсионеры оформляли Кредитку через Ясно, наливают кредитный лимит?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:37

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Правильно понимаю, если хочу открыть Кредитку Всеможу с возможностью оплаты коммунальных услуг с кешбеком, то рефералка не работает? Нужно выбирать что то одно или оформление заявки по ссылке друга или оформление через сайт Ясно?

Вроде как так.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:53

  _PORT_UA написав:Добрый день. Правильно понимаю, если хочу открыть Кредитку Всеможу с возможностью оплаты коммунальных услуг с кешбеком, то рефералка не работает? Нужно выбирать что то одно или оформление заявки по ссылке друга или оформление через сайт Ясно?

Я бы ставил вопрос чуть иначе.

Кому-то начисляется кешбек за коммуналку по карте, оформленной по рефералке?

P.S. Лично я не рисковал за 100 грн ежемесячными 300 :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:53

_PORT_UA
Ну вы зажрались - и 10% на коммуналку, и рефералку вам подавайте :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:33

  Vorlon написав:_PORT_UA
Ну вы зажрались - и 10% на коммуналку, и рефералку вам подавайте :lol:


Для неклиента: сначала по рефералке дебетку всекарта, потом через пумб.ясно или вайбер-бот ясно заявку на кредитку всеможу. Проверено, работает. За одно посещение отделения.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:35

  Vorlon написав:_PORT_UA
Ну вы зажрались - и 10% на коммуналку, и рефералку вам подавайте :lol:

и 6% на неиспользованный кредитный остаток
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:01

  alibob написав:
  Vorlon написав:_PORT_UA
Ну вы зажрались - и 10% на коммуналку, и рефералку вам подавайте :lol:


Для неклиента: сначала по рефералке дебетку всекарта, потом через пумб.ясно или вайбер-бот ясно заявку на кредитку всеможу. Проверено, работает. За одно посещение отделения.

Доречі, клієнт за рефкою начебто лише один продукт може відкрити, бо після випуску кредитки за рефкою, дебетку вже не хоче за рефкою, пише, що помітив, що вже є кредитка, тому зась...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:00

  kreuz написав:
  alibob написав:
  Vorlon написав:_PORT_UA
Ну вы зажрались - и 10% на коммуналку, и рефералку вам подавайте :lol:


Для неклиента: сначала по рефералке дебетку всекарта, потом через пумб.ясно или вайбер-бот ясно заявку на кредитку всеможу. Проверено, работает. За одно посещение отделения.

Доречі, клієнт за рефкою начебто лише один продукт може відкрити, бо після випуску кредитки за рефкою, дебетку вже не хоче за рефкою, пише, що помітив, що вже є кредитка, тому зась...


Саме тому спочатку дебетку за рефкою, потім кредитку з "ясно". І 100 гривень (чистими) і 10% на комуналь. "Котлети окремо, ...."
alibob
 
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