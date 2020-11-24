Додано: Сер 25 лис, 2020 10:35

Добрый день. Правильно понимаю, если хочу открыть Кредитку Всеможу с возможностью оплаты коммунальных услуг с кешбеком, то рефералка не работает? Нужно выбирать что то одно или оформление заявки по ссылке друга или оформление через сайт Ясно?

И у кого то знакомые-пенсионеры оформляли Кредитку через Ясно, наливают кредитный лимит?

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