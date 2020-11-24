Колеги, прошу з досвіду прокоментувати мою ситуацію, викладену вище
viewtopic.php?p=5106585#p5106585
Це може стати прикрою несподіванкою при "тянучці" на себе 30.12 для погашення кредитки в грейсі.
Дякую
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:48
Колеги, прошу з досвіду прокоментувати мою ситуацію, викладену вище
viewtopic.php?p=5106585#p5106585
Це може стати прикрою несподіванкою при "тянучці" на себе 30.12 для погашення кредитки в грейсі.
Дякую
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:03
Абсолютно верно, тем юболее на семью 1 ВсеМожу с головой хватит. А ВсеКарты открываем всем 10ти домочадцам
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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