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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2659266026612662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:48

Колеги, прошу з досвіду прокоментувати мою ситуацію, викладену вище
viewtopic.php?p=5106585#p5106585
Це може стати прикрою несподіванкою при "тянучці" на себе 30.12 для погашення кредитки в грейсі.
Дякую
Форвард КоКо-картки 50-100 грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
Монобанк 50 грн. https://monobank.ua/r/DvvMrK
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:03

  alibob написав:Для неклиента: сначала по рефералке дебетку всекарта, потом через пумб.ясно или вайбер-бот ясно заявку на кредитку всеможу. Проверено, работает. За одно посещение отделения.

Абсолютно верно, тем юболее на семью 1 ВсеМожу с головой хватит. А ВсеКарты открываем всем 10ти домочадцам :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bc7mV5
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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