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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2661266226632664>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:07

Чтобы получить рефералку, перейдите по любой чужой. Бот вам напишет, что у вас уже есть ВсеМожу, потому реферальная программа на вас не действует, но вы можете пригласить друзей. И будет красная кнопка внизу " пригласить друга". Нажимаете и отправляете, там и будет ваша ссылка.
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:20

      Spring написав:Чтобы получить рефералку, перейдите по любой чужой. Бот вам напишет, что у вас уже есть ВсеМожу, потому реферальная программа на вас не действует, но вы можете пригласить друзей. И будет красная кнопка внизу " пригласить друга". Нажимаете и отправляете, там и будет ваша ссылка.

    По Вашей ссылке бот просит дать номер тлф. Давать...?
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    valya
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    Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:24

    Переходите по ссылке v.pumb.ua/bcU3wR и оставляете Ваш номер телефона, Вам звонят из Пумба, уточняют, в какое отделение и в какое время удобно прийти. Потом приходит смс подтверждение. В нем дата и время встречи в отделении банка. Приходите и оформляете карту ВсеКарта. Когда она оформлена, тут же по ссылке https://www.pumb.ua/yasno для даёте заявку на ВсеМожу для кешбека по коммунальным. Обычно тут же перезванивает горячая, говорите, я уже в отделении. Получаете сразу ВсеМожу.
    РЕФКИ 8)
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      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
      Spring
       
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      Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:14

      Re: ПУМБ

        Spring написав:Переходите по ссылке и оставляете Ваш номер телефона, Вам звонят из Пумба, уточняют, в какое отделение и в какое время удобно прийти. Потом приходит смс подтверждение. В нем дата и время встречи в отделении банка. Приходите и оформляете карту ВсеКарта. Когда она оформлена, тут же по ссылке https://www.pumb.ua/yasno для даёте заявку на ВсеМожу для кешбека по коммунальным. Обычно тут же перезванивает горячая, говорите, я уже в отделении. Получаете сразу ВсеМожу.

      Так задача же была не в оформлении карты по чужой рефке, а в получении своей рефки, чтобы по ней могли оформить другие. К тому же всеМожу уже на руках.
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      ingtrans
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      Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:16

      У меня не спрашивает номер телефона. Если спрашивает, любому отправьте в Вайбер, родственнику, как вариант, и потом из этого сообщения скопируйте ссылку
      РЕФКИ 8)
        http://lx4.me/c/BruGAiHB
        ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата         $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
        Spring
         
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        Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:23

          Spring написав:У меня не спрашивает номер телефона. Если спрашивает, любому отправьте в Вайбер, родственнику, как вариант, и потом из этого сообщения скопируйте ссылку

        Конечно, у Вас не спрашивает, Вы же по своей ссылкн ходите. Пойдите по чужой, у Вас тоже номер спросит.
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        ingtrans
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        Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:29

        Иду когда по чужой, мне пишет "Вы не можете участвовать в этой программе, у вас есть карта "ВсеМожу", но вы можете пригласить друга и внизу красная кнопка светится "пригласить друга"Зображення
        Востаннє редагувалось Spring в Чет 26 лис, 2020 11:34, всього редагувалось 1 раз.
        РЕФКИ 8)
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          Spring
           
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          Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:37

          Re: ПУМБ

            Spring написав:Иду когда по чужой, мне пишет "Вы не можете участвовать в этой программе, у вас есть карта "ВсеМожу", но вы можете пригласить друга и внизу красная кнопка светится "пригласить друга"

          У меня такого нет. Спрашивает телефон и дальше могу заказать карту, даже ту же всеМожу, которая у меня уже есть.
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          ingtrans
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          Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:55

          ingtrans
          Тогда только обращение на горячую, чтоб выслали ссылку. Она должна быть, это какой то глюк.
          Ещё вариант попробуйте в меню бота, ниже пумб онлайн,в самом внизу есть Мои предложения. И там есть пункт Винагорода за рекомендацию. По ней должна быть эта ссылкаЗображення
          Востаннє редагувалось Spring в Чет 26 лис, 2020 11:59, всього редагувалось 1 раз.
          РЕФКИ 8)
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            Spring
             
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            Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:59

            Spring
            Да у меня-то своя рефкка есть, это у valya ее нет. Но первые несколько дней по этому пути мне писало, что я не принимаю участие в этой программе.
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