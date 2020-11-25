Чтобы получить рефералку, перейдите по любой чужой. Бот вам напишет, что у вас уже есть ВсеМожу, потому реферальная программа на вас не действует, но вы можете пригласить друзей. И будет красная кнопка внизу " пригласить друга". Нажимаете и отправляете, там и будет ваша ссылка.
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR
Spring написав:Чтобы получить рефералку, перейдите по любой чужой. Бот вам напишет, что у вас уже есть ВсеМожу, потому реферальная программа на вас не действует, но вы можете пригласить друзей. И будет красная кнопка внизу " пригласить друга". Нажимаете и отправляете, там и будет ваша ссылка.
По Вашей ссылке бот просит дать номер тлф. Давать...?
Переходите по ссылке v.pumb.ua/bcU3wR и оставляете Ваш номер телефона, Вам звонят из Пумба, уточняют, в какое отделение и в какое время удобно прийти. Потом приходит смс подтверждение. В нем дата и время встречи в отделении банка. Приходите и оформляете карту ВсеКарта. Когда она оформлена, тут же по ссылке https://www.pumb.ua/yasno для даёте заявку на ВсеМожу для кешбека по коммунальным. Обычно тут же перезванивает горячая, говорите, я уже в отделении. Получаете сразу ВсеМожу.
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR
Spring написав:Переходите по ссылке и оставляете Ваш номер телефона, Вам звонят из Пумба, уточняют, в какое отделение и в какое время удобно прийти. Потом приходит смс подтверждение. В нем дата и время встречи в отделении банка. Приходите и оформляете карту ВсеКарта. Когда она оформлена, тут же по ссылке https://www.pumb.ua/yasno для даёте заявку на ВсеМожу для кешбека по коммунальным. Обычно тут же перезванивает горячая, говорите, я уже в отделении. Получаете сразу ВсеМожу.
Так задача же была не в оформлении карты по чужой рефке, а в получении своей рефки, чтобы по ней могли оформить другие. К тому же всеМожу уже на руках.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
ingtrans Тогда только обращение на горячую, чтоб выслали ссылку. Она должна быть, это какой то глюк. Ещё вариант попробуйте в меню бота, ниже пумб онлайн,в самом внизу есть Мои предложения. И там есть пункт Винагорода за рекомендацию. По ней должна быть эта ссылка
Востаннє редагувалось Spring в Чет 26 лис, 2020 11:59, всього редагувалось 1 раз.
РЕФКИ
http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKAА-БАНК Зелена 50 грнhttps://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грнv.pumb.ua/bcU3wR