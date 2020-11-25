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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:16

Подскажите пожалуйста,как с кредитки Привата на Пумб Все карту грн перевести без комисса?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
Повідомлень: 243
З нами з: 15.12.13
Подякував: 349 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:18

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как с кредитки Привата на Пумб Все карту грн перевести без комисса?

У рядку пошука у платежах П24 пишете ПУМБ, потім поповнити картку і вводите номер всеКарки, було безоплатно.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2642
З нами з: 10.12.07
Подякував: 142 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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  #<1 ... 2661266226632664
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