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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:16
Подскажите пожалуйста,как с кредитки Привата на Пумб Все карту грн перевести без комисса?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:18
У рядку пошука у платежах П24 пишете ПУМБ, потім поповнити картку і вводите номер всеКарки, було безоплатно.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:49
kreuz
Тільки власні кошти
Востаннє редагувалось velvet в Чет 26 лис, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:07
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:10
Re: ПУМБ
Не стращайте - там договор , Привату оплачивают сполна. Можно гонять деньги каждый день, сто раз в день. Не убудет у маланцев.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:18
Ну да. Ну да. Только не забудьте что срок договора истекает 31.12.2020
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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