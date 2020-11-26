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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2661266226632664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:16

Подскажите пожалуйста,как с кредитки Привата на Пумб Все карту грн перевести без комисса?
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
larnic
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:18

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,как с кредитки Привата на Пумб Все карту грн перевести без комисса?

У рядку пошука у платежах П24 пишете ПУМБ, потім поповнити картку і вводите номер всеКарки, було безоплатно.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:49

kreuz
Тільки власні кошти
Востаннє редагувалось velvet в Чет 26 лис, 2020 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:07

  velvet написав:Тільки власні кошти

І схоже, що не довго. :evil:

Спортсмени хоч ви мовчіть.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:10

Re: ПУМБ

  KVV написав:І схоже, що не довго

Не стращайте - там договор , Привату оплачивают сполна. Можно гонять деньги каждый день, сто раз в день. Не убудет у маланцев.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:18

  Goodman написав:
  KVV написав:І схоже, що не довго

Не стращайте - там договор , Привату оплачивают сполна. Можно гонять деньги каждый день, сто раз в день. Не убудет у маланцев.

Ну да. Ну да. Только не забудьте что срок договора истекает 31.12.2020
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:23

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:срок договора истекает 31.12.2020

Договір в студію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:28

  Goodman написав:
  KVV написав:І схоже, що не довго

Не стращайте - там договор , Привату оплачивают сполна. Можно гонять деньги каждый день, сто раз в день. Не убудет у маланцев.

Ну,як побачать, у яку копійочку ця масова перегонка почала виливатися, так і прикриють. А все тому, що комусь чешеться і сто раз на день хочеться поганяти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:срок договора истекает 31.12.2020

Договір в студію.
Ну я сужу исходя из этого
https://about.pumb.ua/ru/presscenter/ne ... a-popolnen понятно что тут пткс, а там как бы тропинка. Но только чёто мне каеЦЦа что зненацькО в новом году могут быть и неприятные сюрпрайзы. Потому как минимум 1 договор между пумбой и #зеленелайно о бесплатном пополнении карт первого через системы второго в этот период может закончить свое действие
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:12

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Только не забудьте что срок договора истекает 31.12.2020
Не стращайте еще раз - договор касается ТУМБы.
Давайте посмотрим на А-Банк - через банк платно, через тумбу - бесплатно.
Почему, по какой причине для ПУМБа может быть не наоборот?
PS сколько раз был в ПУМБ, столько раз наблюдаю стену плача по кредитках - распинают людей на комиссии не по децки. Более чем уверен, за мои гонялки "туды-сюды" платит кто-то другой, кто недочитал, недосмотрел или поленился.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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