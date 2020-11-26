Goodman написав:Давайте посмотрим на А-Банк - через банк платно, через тумбу - бесплатно.
Вы на всякий случай щитильнее посмотрите - А-банк уже дал на днях инфу, что кажется с середины декабря 2020 через приватовские тумбы прием тоже будет с комисом. ИМХО #зеленелайно как раз до конца года "оптимизирует" свои договора и прикрывает ряд лавочек. В таких условиях лишний раз привлекать внимание к той или иной плюшке - ИМХО как минимум не разумно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав: А-банк уже дал на днях инфу, что кажется с середины декабря 2020 через приватовские тумбы прием тоже будет с комисом.
Адепти Абанку+зеленої тумби почнуть скиглити вже завтра.
Там всё по плану. Сначала добавили бесплатное пополнение через Ibox, заменили зелёные тумбы в отделениях Абанка на Ibox, добавили возможность бесплатно тянуть на свои карты в мобильном приложении. Зачем им теперь платить Привату за пополнение в его тумбах?
KVV написав:Адепти Абанку+зеленої тумби почнуть скиглити вже завтра.
а что , уже "завтра" середина декабря? Может уже сегодня "досить скиглити та брати до рук лопату" ( Аз1ров) , не ждать милостыни от маланцев , а добывать монетки , пока есть возможность. Я в курсе - что скоро все ЭТО закончиться, но это "скоро еще не скоро" и можна наколядувати денег, хотя бы на ближайший карантин . Доктор Авакян не спит и ВАМ не даст.
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