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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:10

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Давайте посмотрим на А-Банк - через банк платно, через тумбу - бесплатно.
Вы на всякий случай щитильнее посмотрите - А-банк уже дал на днях инфу, что кажется с середины декабря 2020 через приватовские тумбы прием тоже будет с комисом. ИМХО #зеленелайно как раз до конца года "оптимизирует" свои договора и прикрывает ряд лавочек. В таких условиях лишний раз привлекать внимание к той или иной плюшке - ИМХО как минимум не разумно.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:58

колеги, а валютна доларова всеКарта по рефці іде ?
чи чат-бот напише, що я уже скористався пропозицією ?
в наявності гривнева всеКарта і всеМожу

    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:51

  stas_rst написав:колеги, а валютна доларова всеКарта по рефці іде ?
чи чат-бот напише, що я уже скористався пропозицією ?
в наявності гривнева всеКарта і всеМожу

Только для грн.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:51

  Flamingo написав: А-банк уже дал на днях инфу, что кажется с середины декабря 2020 через приватовские тумбы прием тоже будет с комисом.

Адепти Абанку+зеленої тумби почнуть скиглити вже завтра.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:49

  KVV написав:
  Flamingo написав: А-банк уже дал на днях инфу, что кажется с середины декабря 2020 через приватовские тумбы прием тоже будет с комисом.

Адепти Абанку+зеленої тумби почнуть скиглити вже завтра.

Там всё по плану. Сначала добавили бесплатное пополнение через Ibox, заменили зелёные тумбы в отделениях Абанка на Ibox, добавили возможность бесплатно тянуть на свои карты в мобильном приложении. Зачем им теперь платить Привату за пополнение в его тумбах?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 06:16

Re: ПУМБ

  KVV написав:Адепти Абанку+зеленої тумби почнуть скиглити вже завтра.

а что , уже "завтра" середина декабря?
Может уже сегодня "досить скиглити та брати до рук лопату" ( Аз1ров) , не ждать милостыни от маланцев , а добывать монетки , пока есть возможность. Я в курсе - что скоро все ЭТО закончиться, но это "скоро еще не скоро" и можна наколядувати денег, хотя бы на ближайший карантин . Доктор Авакян не спит и ВАМ не даст.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 07:09

Goodman
с 27.11.2020 ПриватБанк вводит комиссию (0,5%, минимум 5 грн) за пополнение
карт А-Банка в терминалах
KVV
 
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