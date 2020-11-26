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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:06
Vorlon
Пора. У меня в идентичной ситуации вчера после 18 часов зарегистрировали обращение (скаргу) и пообещали в течение 5 рабочих дней начислить
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AlexTk
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