Vorlon
Пора. У меня в идентичной ситуации вчера после 18 часов зарегистрировали обращение (скаргу) и пообещали в течение 5 рабочих дней начислить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:06
Vorlon
Пора. У меня в идентичной ситуации вчера после 18 часов зарегистрировали обращение (скаргу) и пообещали в течение 5 рабочих дней начислить
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:26
AlexTk
Бесполезняк - сказали ждать 18 часов (окончания 5 рабочего дня) и только тогда звонить
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:48
Re: ПУМБ
Красно дякую за ИНФО.
Але вже ничого поповнювати не тре, час виливати з Ашки.
До реч1, Горох со1ми котоматрицями навчив поповнювати люб1 картки , без ком1су.
стор1ночка "А-банк -Приватбанк" - перегорнута.
PS Вам подяка - железный крест.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:50
Re: ПУМБ
у меня аналогично , обьяснений нет - банк гасит свои долги в первую очередь.
В Ашке - аналогично, есть только зеленая с кредитным лимитом . Карты зеленой без КЛ не найти. Навчилися вже банки думати т1лько за себе.
Востаннє редагувалось Goodman в П'ят 27 лис, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:51
Vorlon
Забавно, я тоже не знаю, считать ли день оплаты первым из пяти...
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