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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2663266426652666

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:06

Vorlon
Пора. У меня в идентичной ситуации вчера после 18 часов зарегистрировали обращение (скаргу) и пообещали в течение 5 рабочих дней начислить
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:26

AlexTk
Бесполезняк - сказали ждать 18 часов (окончания 5 рабочего дня) и только тогда звонить :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:48

Re: ПУМБ

  KVV написав:с 27.11.2020 ПриватБанк вводит комиссию (0,5%, минимум 5 грн) за пополнение
карт А-Банка в терминалах

Красно дякую за ИНФО.
Але вже ничого поповнювати не тре, час виливати з Ашки.
До реч1, Горох со1ми котоматрицями навчив поповнювати люб1 картки , без ком1су.
стор1ночка "А-банк -Приватбанк" - перегорнута.
PS Вам подяка - железный крест.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:50

Re: ПУМБ

  Striker написав:Почему-то 100 грн за оформление по моей рефке капнули на кредитку, а не на дебетку. Хотя рефка у меня была ещё до оформления кредитки.

у меня аналогично , обьяснений нет - банк гасит свои долги в первую очередь.
В Ашке - аналогично, есть только зеленая с кредитным лимитом . Карты зеленой без КЛ не найти. Навчилися вже банки думати т1лько за себе. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Goodman в П'ят 27 лис, 2020 14:52, всього редагувалось 1 раз.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:51

Vorlon
Забавно, я тоже не знаю, считать ли день оплаты первым из пяти...
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:36

velvet, kreuz Дякую в карму :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:39

  AlexTk написав:Забавно, я тоже не знаю, считать ли день оплаты первым из пяти...

У меня чётко нет - оплата была в вечернее время...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:33

Re: ПУМБ

Коллеги, проясните пожалуйста, про кешбека за комуналку кто из опыта в курсе.Вот эти триста гривен это максимум что выплатят с учётом налогов или максимум что чистыми?Так как фраза "Максимальна сума винагороди, яку Ви можете отримати становить 300 грн" не однозначная так как 300 грн. вы получили, но налоги ж ещё заплатите с них )
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:36

посетитель, 300 чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:40

  KVV написав:Goodman
с 27.11.2020 ПриватБанк вводит комиссию (0,5%, минимум 5 грн) за пополнение
карт А-Банка в терминалах

Братки з Айбоксом дружать.
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