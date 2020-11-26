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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:12

Re: ПУМБ

Добрый вечер. Знающие люди, проконсультируйте пожалуйста.
Человек уже клиент банка, есть социальный счет. Оформил заявку на Пумб.юа, на странице Ясно - открытие кредитной карты. Заявка оформлена ,назначена встреча. Но на отделении сказали, что данное предложение от Ясно только для новых клиентов и если уже есть какой либо счет, то кешбека на коммуналку не будет. Так ли это?
Позвонив на горячую линию, также сказали, что кешбек не возможен не только на открытие карты со страницы Ясно, но и по обычной реферальной ссылке Приведи друга. Неужели так и есть?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:03

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Знающие люди, проконсультируйте пожалуйста.
Человек уже клиент банка, есть социальный счет. Оформил заявку на Пумб.юа, на странице Ясно - открытие кредитной карты. Заявка оформлена ,назначена встреча. Но на отделении сказали, что данное предложение от Ясно только для новых клиентов и если уже есть какой либо счет, то кешбека на коммуналку не будет. Так ли это?
Позвонив на горячую линию, также сказали, что кешбек не возможен не только на открытие карты со страницы Ясно, но и по обычной реферальной ссылке Приведи друга. Неужели так и есть?

Лично я открыл кредитку по Ясно уже имея дебетку (Фестивальная, открыта 2 года назад). Кешбек есть :)
Возможно, к социальным счетам особое отношение.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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