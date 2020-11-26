Добрый вечер. Знающие люди, проконсультируйте пожалуйста. Человек уже клиент банка, есть социальный счет. Оформил заявку на Пумб.юа, на странице Ясно - открытие кредитной карты. Заявка оформлена ,назначена встреча. Но на отделении сказали, что данное предложение от Ясно только для новых клиентов и если уже есть какой либо счет, то кешбека на коммуналку не будет. Так ли это? Позвонив на горячую линию, также сказали, что кешбек не возможен не только на открытие карты со страницы Ясно, но и по обычной реферальной ссылке Приведи друга. Неужели так и есть?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA написав:Добрый вечер. Знающие люди, проконсультируйте пожалуйста. Человек уже клиент банка, есть социальный счет. Оформил заявку на Пумб.юа, на странице Ясно - открытие кредитной карты. Заявка оформлена ,назначена встреча. Но на отделении сказали, что данное предложение от Ясно только для новых клиентов и если уже есть какой либо счет, то кешбека на коммуналку не будет. Так ли это? Позвонив на горячую линию, также сказали, что кешбек не возможен не только на открытие карты со страницы Ясно, но и по обычной реферальной ссылке Приведи друга. Неужели так и есть?
Лично я открыл кредитку по Ясно уже имея дебетку (Фестивальная, открыта 2 года назад). Кешбек есть Возможно, к социальным счетам особое отношение.
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
Заглючил Viber-бот. Нет ответной реакции — не получил уведомление о возможности подключить рассрочку В паблике приглашение пришло активировать рассрочку, но перенаправляет в чат-бот, в котором предложение не поступило.
_PORT_UA написав:Но на отделении сказали, что данное предложение от Ясно только для новых клиентов и если уже есть какой либо счет, то кешбека на коммуналку не будет. Так ли это?
Открыл в Yasno-всеМОЖУ при наличии уже всеКАРТКИ, которую открывал в июле, — кешбек по коммуналке капает исправно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!