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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2664266526662667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:12

Re: ПУМБ

Добрый вечер. Знающие люди, проконсультируйте пожалуйста.
Человек уже клиент банка, есть социальный счет. Оформил заявку на Пумб.юа, на странице Ясно - открытие кредитной карты. Заявка оформлена ,назначена встреча. Но на отделении сказали, что данное предложение от Ясно только для новых клиентов и если уже есть какой либо счет, то кешбека на коммуналку не будет. Так ли это?
Позвонив на горячую линию, также сказали, что кешбек не возможен не только на открытие карты со страницы Ясно, но и по обычной реферальной ссылке Приведи друга. Неужели так и есть?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:03

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Знающие люди, проконсультируйте пожалуйста.
Человек уже клиент банка, есть социальный счет. Оформил заявку на Пумб.юа, на странице Ясно - открытие кредитной карты. Заявка оформлена ,назначена встреча. Но на отделении сказали, что данное предложение от Ясно только для новых клиентов и если уже есть какой либо счет, то кешбека на коммуналку не будет. Так ли это?
Позвонив на горячую линию, также сказали, что кешбек не возможен не только на открытие карты со страницы Ясно, но и по обычной реферальной ссылке Приведи друга. Неужели так и есть?

Лично я открыл кредитку по Ясно уже имея дебетку (Фестивальная, открыта 2 года назад). Кешбек есть :)
Возможно, к социальным счетам особое отношение.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:24

Re: ПУМБ

Заглючил Viber-бот. Нет ответной реакции — не получил уведомление о возможности подключить рассрочку :( В паблике приглашение пришло активировать рассрочку, но перенаправляет в чат-бот, в котором предложение не поступило.

  _PORT_UA написав:Но на отделении сказали, что данное предложение от Ясно только для новых клиентов и если уже есть какой либо счет, то кешбека на коммуналку не будет. Так ли это?
Открыл в Yasno-всеМОЖУ при наличии уже всеКАРТКИ, которую открывал в июле, — кешбек по коммуналке капает исправно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:09

Отправлял через пумб-онлайн деньги на зелёную карту Абанка. В приложении пумба как-то двояко определило зелёную: написало АТ А-Банк и при этом логотип и надпись Credit Agricole :)
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:20

  velvet написав:Отправлял через пумб-онлайн деньги на зелёную карту Абанка. В приложении пумба как-то двояко определило зелёную: написало АТ А-Банк и при этом логотип и надпись Credit Agricole :)

В Форварде на карте Конкорда у меня стоит значек ПУМБа, ничего удивительного)
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +5000/10000 коп КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +10000 коп «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +5000 коп monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +5000 коп Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:56

  Striker написав:
  velvet написав:Отправлял через пумб-онлайн деньги на зелёную карту Абанка. В приложении пумба как-то двояко определило зелёную: написало АТ А-Банк и при этом логотип и надпись Credit Agricole :)

В Форварде на карте Конкорда у меня стоит значек ПУМБа, ничего удивительного)

и Аккорда ))

BINы, видимо, сдают в субаренду или хз как оно называется - VISA выделяет сначала одному банку и стране, а те уже мутят - некоторые банки по старым бин базам вообще как немецкие или испанские проходят
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 08:47

Re: ПУМБ

Если оплачивать комуналку с некста с подвязки карточки Yasno-всеМОЖУ кешбек будет? А с ПУМБ онлайн как платить, если поставщика услуг в списках нет?
egorek
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:14

egorek
Выше писали, будет.
Заплатите через другие сервисы.
Citizen_D
 
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