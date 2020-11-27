Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:12

Добрый вечер. Знающие люди, проконсультируйте пожалуйста.

Человек уже клиент банка, есть социальный счет. Оформил заявку на Пумб.юа, на странице Ясно - открытие кредитной карты. Заявка оформлена ,назначена встреча. Но на отделении сказали, что данное предложение от Ясно только для новых клиентов и если уже есть какой либо счет, то кешбека на коммуналку не будет. Так ли это?

Позвонив на горячую линию, также сказали, что кешбек не возможен не только на открытие карты со страницы Ясно, но и по обычной реферальной ссылке Приведи друга. Неужели так и есть?

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