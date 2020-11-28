Додано: Суб 28 лис, 2020 21:27
Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?
UPD. Сейчас вроде всё восстановилось.
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