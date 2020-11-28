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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2665266626672668

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
118
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:27

Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?

UPD. Сейчас вроде всё восстановилось.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:15

Re: ПУМБ

До сих пор не давало пригласить друга, думало, проверяло и ни чего не сообщало. А вот сегодня сразу дало. Сроку - неделя с хвостиком, видимо так.
Теперь я так понимаю, надо отправить это сообщение по вайберу другу?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:47

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?

UPD. Сейчас вроде всё восстановилось.

Каждый день где-то после 20-30 отображаются в списке операций, то что Вы сегодня проводили и ПУМБ провёл этой же датой. Завтра после 20-30 ещё отобразятся некоторые операции за сегодня, которые ПУМБ не провёл по счёту день в день. На сумму доступных средств, которая отображается в мобильном приложении это никак не влияет и уведомлений соответственно тоже не будет.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:49

  velvet написав:
  ingtrans написав:Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?

UPD. Сейчас вроде всё восстановилось.

Каждый день где-то после 20-30 отображаются в списке операций, то что Вы сегодня проводили и ПУМБ провёл этой же датой. Завтра после 20-30 ещё отобразятся некоторые операции за сегодня, которые ПУМБ не провёл по счёту день в день. На сумму доступных средств, которая отображается в мобильном приложении это никак не влияет и уведомлений соответственно тоже не будет.

Ну т.е. сейчас в Выписке отображаются блоки и проведенные операции одновременно. К утру рассосется
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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