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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:27
Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?
UPD. Сейчас вроде всё восстановилось.
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ingtrans
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:15
До сих пор не давало пригласить друга, думало, проверяло и ни чего не сообщало. А вот сегодня сразу дало. Сроку - неделя с хвостиком, видимо так.
Теперь я так понимаю, надо отправить это сообщение по вайберу другу?
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valya
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:47
ingtrans написав:
Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?
UPD. Сейчас вроде всё восстановилось.
Каждый день где-то после 20-30 отображаются в списке операций, то что Вы сегодня проводили и ПУМБ провёл этой же датой. Завтра после 20-30 ещё отобразятся некоторые операции за сегодня, которые ПУМБ не провёл по счёту день в день. На сумму доступных средств, которая отображается в мобильном приложении это никак не влияет и уведомлений соответственно тоже не будет.
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velvet
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:49
velvet написав: ingtrans написав:
Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?
UPD. Сейчас вроде всё восстановилось.
Каждый день где-то после 20-30 отображаются в списке операций, то что Вы сегодня проводили и ПУМБ провёл этой же датой. Завтра после 20-30 ещё отобразятся некоторые операции за сегодня, которые ПУМБ не провёл по счёту день в день. На сумму доступных средств, которая отображается в мобильном приложении это никак не влияет и уведомлений соответственно тоже не будет.
Ну т.е. сейчас в Выписке отображаются блоки и проведенные операции одновременно. К утру рассосется
... делайте хоть что-нибудь!
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