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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2665266626672668 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 807 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 212 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 807 Додано: Суб 28 лис, 2020 21:27 Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?



UPD. Сейчас вроде всё восстановилось. http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу ( кешбэк )

(в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

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Повідомлень: 1842 З нами з: 31.07.19 Подякував: 43 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 22:15 Re: ПУМБ До сих пор не давало пригласить друга, думало, проверяло и ни чего не сообщало. А вот сегодня сразу дало. Сроку - неделя с хвостиком, видимо так.

Теперь я так понимаю, надо отправить это сообщение по вайберу другу? ******* valya

Повідомлень: 1351 З нами з: 31.10.12 Подякував: 323 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 22:47 Re: ПУМБ ingtrans написав: Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?



UPD. Сейчас вроде всё восстановилось. Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?UPD. Сейчас вроде всё восстановилось.

Каждый день где-то после 20-30 отображаются в списке операций, то что Вы сегодня проводили и ПУМБ провёл этой же датой. Завтра после 20-30 ещё отобразятся некоторые операции за сегодня, которые ПУМБ не провёл по счёту день в день. На сумму доступных средств, которая отображается в мобильном приложении это никак не влияет и уведомлений соответственно тоже не будет. Каждый день где-то после 20-30 отображаются в списке операций, то что Вы сегодня проводили и ПУМБ провёл этой же датой. Завтра после 20-30 ещё отобразятся некоторые операции за сегодня, которые ПУМБ не провёл по счёту день в день. На сумму доступных средств, которая отображается в мобильном приложении это никак не влияет и уведомлений соответственно тоже не будет. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3177 З нами з: 06.03.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 419 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 22:49 velvet написав: ingtrans написав: Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?



UPD. Сейчас вроде всё восстановилось. Только что обратил внимание, что в 20:41 и 20:42 как бы повторно прошли 2 операции, которые были выполнены сегодня днем. Остаток соответственно тоже уменьшился. Никаких уведомлений не было. Похоже на какое-то ошибочное задвоение транзакций. Тут такое бывает?UPD. Сейчас вроде всё восстановилось.

Каждый день где-то после 20-30 отображаются в списке операций, то что Вы сегодня проводили и ПУМБ провёл этой же датой. Завтра после 20-30 ещё отобразятся некоторые операции за сегодня, которые ПУМБ не провёл по счёту день в день. На сумму доступных средств, которая отображается в мобильном приложении это никак не влияет и уведомлений соответственно тоже не будет. Каждый день где-то после 20-30 отображаются в списке операций, то что Вы сегодня проводили и ПУМБ провёл этой же датой. Завтра после 20-30 ещё отобразятся некоторые операции за сегодня, которые ПУМБ не провёл по счёту день в день. На сумму доступных средств, которая отображается в мобильном приложении это никак не влияет и уведомлений соответственно тоже не будет.

Ну т.е. сейчас в Выписке отображаются блоки и проведенные операции одновременно. К утру рассосется Ну т.е. сейчас в Выписке отображаются блоки и проведенные операции одновременно. К утру рассосется ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 33081 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2624 раз. Подякували: 3887 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 09:27 valya написав: До сих пор не давало пригласить друга, думало, проверяло и ни чего не сообщало. А вот сегодня сразу дало. Сроку - неделя с хвостиком, видимо так.

Теперь я так понимаю, надо отправить это сообщение по вайберу другу? До сих пор не давало пригласить друга, думало, проверяло и ни чего не сообщало. А вот сегодня сразу дало. Сроку - неделя с хвостиком, видимо так.Теперь я так понимаю, надо отправить это сообщение по вайберу другу?



Когда приходит кешбек (100 грн), сразу появляется возможность приглашать друзей... У меня, от момента получения карты до прихода приветственного бонуса - ровно календарная неделя. Когда приходит кешбек (100 грн), сразу появляется возможность приглашать друзей... У меня, от момента получения карты до прихода приветственного бонуса - ровно календарная неделя. Отримай бонус за карту/депо:

MEGABank (+50 грн) : https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн) : https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит) : http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн) : https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank (+100 грн, за депо!) : https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ (+100 грн) : v.pumb.ua/bcVD5d jay2004 Повідомлень: 2466 З нами з: 19.02.09 Подякував: 66 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 10:56 ingtrans написав: Spring написав: Иду когда по чужой, мне пишет "Вы не можете участвовать в этой программе, у вас есть карта "ВсеМожу", но вы можете пригласить друга и внизу красная кнопка светится "пригласить друга" Иду когда по чужой, мне пишет "Вы не можете участвовать в этой программе, у вас есть карта "ВсеМожу", но вы можете пригласить друга и внизу красная кнопка светится "пригласить друга"

У меня такого нет. Спрашивает телефон и дальше могу заказать карту, даже ту же всеМожу, которая у меня уже есть. У меня такого нет. Спрашивает телефон и дальше могу заказать карту, даже ту же всеМожу, которая у меня уже есть.

В меню бота перешел "Мої пропозиції", "вигода за рекомендацію". Попросил телефон.Я дал свой телефон. У меня появилась кнопка приглашения. В меню бота перешел "Мої пропозиції", "вигода за рекомендацію". Попросил телефон.Я дал свой телефон. У меня появилась кнопка приглашения. egorek Повідомлень: 207 З нами з: 16.12.14 Подякував: 15 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 11:08 egorek написав: ingtrans написав: Spring написав: Иду когда по чужой, мне пишет "Вы не можете участвовать в этой программе, у вас есть карта "ВсеМожу", но вы можете пригласить друга и внизу красная кнопка светится "пригласить друга" Иду когда по чужой, мне пишет "Вы не можете участвовать в этой программе, у вас есть карта "ВсеМожу", но вы можете пригласить друга и внизу красная кнопка светится "пригласить друга"

У меня такого нет. Спрашивает телефон и дальше могу заказать карту, даже ту же всеМожу, которая у меня уже есть. У меня такого нет. Спрашивает телефон и дальше могу заказать карту, даже ту же всеМожу, которая у меня уже есть.

В меню бота перешел "Мої пропозиції", "вигода за рекомендацію". Попросил телефон.Я дал свой телефон. У меня появилась кнопка приглашения. В меню бота перешел "Мої пропозиції", "вигода за рекомендацію". Попросил телефон.Я дал свой телефон. У меня появилась кнопка приглашения.

Суть в том, что эта кнопка появляется только тогда, когда банк предоставит возможность приглашать. Если такой возможности еще нет, то какие кнопки не нажимай, а возможности пригласить не будет. У меня такая возможность появилась через пару дней после оформления, у valya - через неделю с хвостиком.



jay2004 написав: Когда приходит кешбек (100 грн), сразу появляется возможность приглашать друзей... У меня, от момента получения карты до прихода приветственного бонуса - ровно календарная неделя. Когда приходит кешбек (100 грн), сразу появляется возможность приглашать друзей... У меня, от момента получения карты до прихода приветственного бонуса - ровно календарная неделя.

У меня карта без кешбэка 100 грн (Ясно) и возможность приглашать появилась через пару дней после получения карты. Так что в Вашем случае либо так работает для Вашего конкретного типа карт, либо просто совпадение. Склоняюсь к последнему, потому что возможность приглашать есть и у тех, кто оформлял без рефки, и у тех, кто оформлял по рефке другого клиента и у тех, кто оформлял по рефке Ясно. Суть в том, что эта кнопка появляется только тогда, когда банк предоставит возможность приглашать. Если такой возможности еще нет, то какие кнопки не нажимай, а возможности пригласить не будет. У меня такая возможность появилась через пару дней после оформления, у valya - через неделю с хвостиком.У меня карта без кешбэка 100 грн (Ясно) и возможность приглашать появилась через пару дней после получения карты. Так что в Вашем случае либо так работает для Вашего конкретного типа карт, либо просто совпадение. Склоняюсь к последнему, потому что возможность приглашать есть и у тех, кто оформлял без рефки, и у тех, кто оформлял по рефке другого клиента и у тех, кто оформлял по рефке Ясно. http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу ( кешбэк )

(в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

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Повідомлень: 1842 З нами з: 31.07.19 Подякував: 43 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2665266626672668 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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