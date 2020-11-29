Додано: Нед 29 лис, 2020 11:08

egorek написав: ingtrans написав: Spring написав: Иду когда по чужой, мне пишет "Вы не можете участвовать в этой программе, у вас есть карта "ВсеМожу", но вы можете пригласить друга и внизу красная кнопка светится "пригласить друга" Иду когда по чужой, мне пишет "Вы не можете участвовать в этой программе, у вас есть карта "ВсеМожу", но вы можете пригласить друга и внизу красная кнопка светится "пригласить друга"

У меня такого нет. Спрашивает телефон и дальше могу заказать карту, даже ту же всеМожу, которая у меня уже есть. У меня такого нет. Спрашивает телефон и дальше могу заказать карту, даже ту же всеМожу, которая у меня уже есть.

В меню бота перешел "Мої пропозиції", "вигода за рекомендацію". Попросил телефон.Я дал свой телефон. У меня появилась кнопка приглашения. В меню бота перешел "Мої пропозиції", "вигода за рекомендацію". Попросил телефон.Я дал свой телефон. У меня появилась кнопка приглашения.

jay2004 написав: Когда приходит кешбек (100 грн), сразу появляется возможность приглашать друзей... У меня, от момента получения карты до прихода приветственного бонуса - ровно календарная неделя. Когда приходит кешбек (100 грн), сразу появляется возможность приглашать друзей... У меня, от момента получения карты до прихода приветственного бонуса - ровно календарная неделя.

Суть в том, что эта кнопка появляется только тогда, когда банк предоставит возможность приглашать. Если такой возможности еще нет, то какие кнопки не нажимай, а возможности пригласить не будет. У меня такая возможность появилась через пару дней после оформления, у valya - через неделю с хвостиком.У меня карта без кешбэка 100 грн (Ясно) и возможность приглашать появилась через пару дней после получения карты. Так что в Вашем случае либо так работает для Вашего конкретного типа карт, либо просто совпадение. Склоняюсь к последнему, потому что возможность приглашать есть и у тех, кто оформлял без рефки, и у тех, кто оформлял по рефке другого клиента и у тех, кто оформлял по рефке Ясно.