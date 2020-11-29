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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 10:50
Цікавить карта ясно і переведення оплати в розстрочку. Чи точно приходить кешбек на такі операції і як проходить потім списання? І взагалі який ліміт краще попросити по карті?
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:05
Re: ПУМБ
Sirchyk,
1) так, приходить навіть — можно операції від 500 ₴ у розстрочку перевести й кешбек 10 % за отримати. Увесь банкет на період опалювального сезону;
2) якщо невелике кредитне навантаження, то просить 30к ₴. У противному випадку дивиться за обставинами.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:32
Re: ПУМБ
В ПУМБ нет, как в моньке, что партнёрский кешбек в приоритете кешбека по карте?
Или пойдет, как в Алле: партнерский кешбек от Эльдорадо + кешбек по выбранной категории?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:52
Аналогично. Только оплата коммуналки 20 числа в первой половине дня через ПУМБ онлайн. КБ нет. Звонил на гор. линию. Зафиксировал заявку. Собственно вопрос. Зачем делать такой КБ, если, чтоб получить его, надо заниматься таким геморром. Что, нельзя создать надежное ПО чтоб его начислять без всяких телодвижений лишних. Ведь у нас программеры, говорят, оКуенные, дюже умные. Кстати, на горячке не с первого раза вдуплились о каком КБ я говорю. Т.е. девочка сырая была...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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