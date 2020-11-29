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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2666266726682669

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 10:50

Цікавить карта ясно і переведення оплати в розстрочку. Чи точно приходить кешбек на такі операції і як проходить потім списання? І взагалі який ліміт краще попросити по карті?
Sirchyk
 
Повідомлень: 136
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:05

Re: ПУМБ

Sirchyk,
1) так, приходить навіть — можно операції від 500 ₴ у розстрочку перевести й кешбек 10 % за отримати. Увесь банкет на період опалювального сезону;
2) якщо невелике кредитне навантаження, то просить 30к ₴. У противному випадку дивиться за обставинами.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2681
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:32

Re: ПУМБ

  cohan написав:в Эльдоорадо он может быть дешевле - а там и ПУМБ 5% кажется + рассрочка
В ПУМБ нет, как в моньке, что партнёрский кешбек в приоритете кешбека по карте?

Или пойдет, как в Алле: партнерский кешбек от Эльдорадо + кешбек по выбранной категории?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 08.03.18
Подякував: 287 раз.
Подякували: 392 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:52

  MASolomko написав:Почему-то не начислился кешбек по коммуналке для карты всеМОЖУ-Yasno за траты от 15 и 19 числа (операции 170 и 70 грн). Через поддержку в телефонном режиме узнал МСС-коды данных операций — зафиксировали заявку.
При этом рассрочку за коммунальные оплаты от 500 грн предлагает и дальше.

Или это глобальный сбой, или повлиял перевыпуск карты с бомж-пластика на именной.

Аналогично. Только оплата коммуналки 20 числа в первой половине дня через ПУМБ онлайн. КБ нет. Звонил на гор. линию. Зафиксировал заявку. Собственно вопрос. Зачем делать такой КБ, если, чтоб получить его, надо заниматься таким геморром. Что, нельзя создать надежное ПО чтоб его начислять без всяких телодвижений лишних. Ведь у нас программеры, говорят, оКуенные, дюже умные. Кстати, на горячке не с первого раза вдуплились о каком КБ я говорю. Т.е. девочка сырая была...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
Повідомлень: 891
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30.11.2020 13:52
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