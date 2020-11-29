Додано: Пон 30 лис, 2020 14:15

Я и дальше буду пользовать КБ. Но меня не устраивает, что все через ж..пу. И что с того. Что за вопрос?

P.S. Это ответ пользователю, кот. выше написал.

Лестницу к небесам,

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