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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:50
Цікавить карта ясно і переведення оплати в розстрочку. Чи точно приходить кешбек на такі операції і як проходить потім списання? І взагалі який ліміт краще попросити по карті?
Додано: Пон 30 лис, 2020 11:05
Re: ПУМБ
Sirchyk,
1) так, приходить навіть — можно операції від 500 ₴ у розстрочку перевести й кешбек 10 % за отримати. Увесь банкет на період опалювального сезону;
2) якщо невелике кредитне навантаження, то просить 30к ₴. У противному випадку дивиться за обставинами.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:32
Re: ПУМБ
В ПУМБ нет, как в моньке, что партнёрский кешбек в приоритете кешбека по карте?
Или пойдет, как в Алле: партнерский кешбек от Эльдорадо + кешбек по выбранной категории?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 30 лис, 2020 13:52
Аналогично. Только оплата коммуналки 20 числа в первой половине дня через ПУМБ онлайн. КБ нет. Звонил на гор. линию. Зафиксировал заявку. Собственно вопрос. Зачем делать такой КБ, если, чтоб получить его, надо заниматься таким геморром. Что, нельзя создать надежное ПО чтоб его начислять без всяких телодвижений лишних. Ведь у нас программеры, говорят, оКуенные, дюже умные. Кстати, на горячке не с первого раза вдуплились о каком КБ я говорю. Т.е. девочка сырая была...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:12
Ну вы же будете и дальше пользоваться им ведь так? Значит вас это устраивает.В таком случае зачем им хоботится что то там менять .
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:14
Та же история с оплатами за 18 число. Тоже оставил заявку на горячей линии.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:15
Re: ПУМБ
Я и дальше буду пользовать КБ. Но меня не устраивает, что все через ж..пу. И что с того. Что за вопрос?
P.S. Это ответ пользователю, кот. выше написал.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:23
Re: ПУМБ кешбек по коммуналке
Специально внимательно просмотрел оплаты коммуналки.
Итак,
платил 03.11 (до 18:00, Next, ПУМБ, iPay)
кешбек 11.11 пришел весь
платил 08.11 (до и после 18:00, Next, ПУМБ, iPay)
кешбек 11.11 пришел весь
платил 18.11 (до 9:00, iPay, EasyPay, ПУМБ, LiqPay, Next)
кешбек 24.11 пришел весь.
платил 21.11 (до 18:00, ПУМБ) и 22.11 (до 9:00, PayHub, iPay, Next)
кешбек 24.11 пришел за оплаты 21.11 и за оплаты 22.11 через PayHub
За оплаты 22.11 через iPay и Next кешбека да сих пор (30.11) нет. (Хотя там все то же, что и при оплатах в другие дни, кроме номеров счетов)
Судя по тому, что на разные карты кешбек приходит в одни и те же дни при разных датах оплаты, то, похоже компьютеры ПУМБа сейчас немного перенагрузились с этими подсчетами.
Да и выше посты про сбои это подтверждают.
Подожду конца дня (30-е - это шестой раб.день после 22-го) и буду теребить горяченькую...
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:24
Re: ПУМБ
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