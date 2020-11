Aktus написав:

Специально внимательно просмотрел оплаты коммуналки.Итак,платил 03.11 (до 18:00, Next, ПУМБ, iPay)кешбек 11.11 пришел весьплатил 08.11 (до и после 18:00, Next, ПУМБ, iPay)кешбек 11.11 пришел весьплатил 18.11 (до 9:00, iPay, EasyPay, ПУМБ, LiqPay, Next)кешбек 24.11 пришел весь.платил 21.11 (до 18:00, ПУМБ) и 22.11 (до 9:00, PayHub, iPay, Next)кешбек 24.11 пришел за оплаты 21.11 и за оплаты 22.11 через PayHubЗа оплаты 22.11 через iPay и Next кешбека да сих пор (30.11) нет. (Хотя там все то же, что и при оплатах в другие дни, кроме номеров счетов)Судя по тому, что на разные карты кешбек приходит в одни и те же дни при разных датах оплаты, то, похоже компьютеры ПУМБа сейчас немного перенагрузились с этими подсчетами.Да и выше посты про сбои это подтверждают.Подожду конца дня (30-е - это шестой раб.день после 22-го) и буду теребить горяченькую...