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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2667266826692670

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 807
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
212
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 807
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:26

Re: ПУМБ

  clientage написав:Я за оплату через Портмоне получил КБ, главное МСС 4900.
И где-то было требование про сумму разовой оплаты не менее 500грн

Не встречал такого требования для кешбека.
По факту его начисляют даже за платежи в 20-30 грн
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:28

  ramzes4 написав:
  clientage написав:Мои платежи 18.11.2020 19:51 через Портмоне тож седня окешбечились в 10:39
Но СМСки не было

А смски и не будет :) Смски шлют по операциям от 1000 грн.

Не-а.
Приходили СМС-ки про начисление кешбека меньше 100 грн.

Ну немного бардак у них там, судя по теме...
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:34

  MASolomko написав:Почему-то не начислился кешбек по коммуналке для карты всеМОЖУ-Yasno за траты от 15 и 19 числа (операции 170 и 70 грн). Через поддержку в телефонном режиме узнал МСС-коды данных операций

А другого способа узнать МСС нет?
Например, у Моно он в выписке есть.
Впрочем, по сравнению с тем же Моно тут бардак во всем.

Или это глобальный сбой...

Боюсь, что это глобальная фича и нам с ней жить...
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:47

  Aktus написав:Специально внимательно просмотрел оплаты коммуналки.
Итак,

платил 03.11 (до 18:00, Next, ПУМБ, iPay)
кешбек 11.11 пришел весь

платил 08.11 (до и после 18:00, Next, ПУМБ, iPay)
кешбек 11.11 пришел весь

платил 18.11 (до 9:00, iPay, EasyPay, ПУМБ, LiqPay, Next)
кешбек 24.11 пришел весь.

платил 21.11 (до 18:00, ПУМБ) и 22.11 (до 9:00, PayHub, iPay, Next)
кешбек 24.11 пришел за оплаты 21.11 и за оплаты 22.11 через PayHub

За оплаты 22.11 через iPay и Next кешбека да сих пор (30.11) нет. (Хотя там все то же, что и при оплатах в другие дни, кроме номеров счетов)

Судя по тому, что на разные карты кешбек приходит в одни и те же дни при разных датах оплаты, то, похоже компьютеры ПУМБа сейчас немного перенагрузились с этими подсчетами.
Да и выше посты про сбои это подтверждают.

Подожду конца дня (30-е - это шестой раб.день после 22-го) и буду теребить горяченькую...

Спасибо. Один единственный адекватный, полный отзыв. Я узнал все, что хотел.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:01

Re: ПУМБ

Добрый день. А за электричество через что лучше заплатить, чтобы прошло кошерным МСС 4900? В ПУМБ онлайн это можно сделать?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:05

  _PORT_UA написав:Добрый день. А за электричество через что лучше заплатить, чтобы прошло кошерным МСС 4900? В ПУМБ онлайн это можно сделать?

Я заплатил через ПУМБ онлайн. Теперь жду КБ. Но, думаю, особой разницы не будет. Разве что по срокам начисления.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 15:13

Re: ПУМБ

Тут еще про нал до 13.12 спрашивали.

Есть такое:
хто отримав кредитки з 26.10 по 13.12 - акційний період безкомісійного користування готівки до 28.02.21
https://retail.pumb.ua/credit/can-all
Акційна пропозиція діє з 26.10.2020 р. по 28.02.2021 р.
Подтвердили на горячке.
Aktus
 
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